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22.04.2020 - 02:14 | | DHA

Corona virüs artık o listede! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bulaşıcı hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmelikte yer alan 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni coronavirüs hastalığı) eklendi.

Corona virüs artık o listede! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki 'Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) maddesi eklendi.

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