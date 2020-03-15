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15.03.2020 - 12:51 | | DHA

Corona virüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı!

Almanya’dan 12 gün önce Düzce’nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, corona virüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.

Corona virüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı!

Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, corona virüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

 

 

Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.
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