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27.03.2020 - 10:48 |

Corona virüs bilgilendirme sitesi açıldı! İşte Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde corona virüs vakalarında yaşanan gelişmeler için internet sitesi açılacağını duyurmuştu. Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi açtı. Bu site üzerinden corona virüs tanı sayısı, iyileşen sayısı ve ölüm sayısı yer alıyor. Hem Türkiye hem de diğer ülkelerin yer aldığı corona virüs tablosuna ulaşma linki haberimizde...

Corona virüs bilgilendirme sitesi açıldı! İşte Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı tablosu

Corona virüs tanı sayısı, iyileşen sayısı ve ölüm sayısı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, corona virüs tablosuna erişim sağlamak istiyor. Bugün açılan corona virüs bilgilendirme sitesi üzerinde ülkelerin ve Türkiye'nin corona virüs tanı sayısı, corona virüs vaka sayısı ve corona virüs ölü sayısı yer alıyor. Peki corona virüs bilgilendirme sitesi nereden açılır? İşte Corona virüs tablosu linki...

CORONA VİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİNE NEREDEN ULAŞILIR?

Corona virüs bilgilendirme sitesi açıldı İşte Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı tablosu

"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.

Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de corona virüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

CORONA VİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Corona virüsten korunmak için yaptıkları ağaç evde kalıyorlarManisa'da 3 arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Spil Dağı Milli Parkı'ndaki arazilerine ağaç ev yaptı. 7 gündür yaşamlarını burada sürdüren gençler, salgın geçene kadar burada kalmakta kararlı olduklarını söyledi.
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