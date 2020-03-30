MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüs Bilim Kurulu toplandı
ABONE OL
30.03.2020 - 13:37 | | AA

Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Corona virüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.

 

 

 

Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

Corona virüs Bilim Kurulu toplandı

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı

Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı

Sıradaki Haber