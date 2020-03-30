30.03.2020 - 13:37 | | AA
Corona virüs Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.
Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Corona virüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Sokak ortasında ‘Erik Dalı'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalya’da bir grup vatandaş, corona virüsü vak'alarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.