Corona virüs dinlemediler... 1 metre kuralı hiçe sayıldı!

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında uygulanan kurallara düzenlemeler yapıldı. Bunlardan 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Hatay'da dikkat edilmediği görüntülendi.

Merkez ilçe Antakya'da cadde ve sokaklar boşalırken, halkın ortak kullanım alanları olan banka önleri, ATM'ler ile tarihi PTT binasında sıra bekleyen vatandaşların gerekli önlemleri yeteri kadar almadığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.