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31.03.2020 - 10:15 | | DHA

Corona virüs fırsatçılarına operasyon! 1 kişi tutuklandı

Erzincan’da yasa dışı kolonya üretimi ve satışı yapan depo ve iş yerlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada binlerce litre alkol, esans ve kolonya imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Corona virüs fırsatçılarına operasyon! 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak kolonya üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, corona virüs salgınını fırsat bilerek yasa dışı dezenfektan ve kolonya üretimi ile satışı yapılan, kent merkezindeki bir depo ve üç iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre gelen parfüm-kolonya esansı, 643 litre kolonya, 2 bin 143 adet dolu parfüm şişesi, 3 bin 934 adet şişe kolonya ile esans ve kolonya üretimi için kullanılan araçlar ele geçirildi.

Polis ekipler, ele geçirilen malzemelere el koyarken, Y.S. de gözaltına alındı. Şüpheli Y.S., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık', 'halk sağlığını tehlikeye düşüren maddelerin imal ve ticaretini yapmak' suçlarından mahkemece tutuklandı.

Corona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 derecede kaynatıyor”Ordulu esnaf, korona virüsüne (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.
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