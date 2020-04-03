Corona virüs hangi şehirde (ilde) ne kadar görüldü? - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 55 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?











3 NİSAN İL İL SON DURUM

















