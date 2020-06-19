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19.06.2020 - 17:45 | | DHA

Corona virüs hastası Türk vatandaşı Zülfü Sezgin Rusya'dan İstanbul'a getirildi

Son dakika haberi... Corona virüs hastası Türk vatandaşı 48 yaşındaki Zülfü Sezgin, Türkiye'de tedavi olma isteği yerine getirilerek hava ambulansıyla Rusya'dan İstanbul'a getirildi.

Corona virüs hastası Türk vatandaşı Zülfü Sezgin Rusya'dan İstanbul'a getirildi

 Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen Sezgin, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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