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20.06.2020 - 03:43 | | İHA

Corona virüs hiçe sayıldı! 78 bin TL ceza kesildi

Kırıkkale'de, bir meyhanede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı ihbarını alan polis, 25 kişiye corona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Corona virüs hiçe sayıldı! 78 bin TL ceza kesildi

Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesindeki bir meyhane de toplanan grup, müzik eşliğinde eğlenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi.

Corona virüs hiçe sayıldı 78 bin TL ceza kesildi

25 kişi, kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

Corona virüs hiçe sayıldı 78 bin TL ceza kesildi

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