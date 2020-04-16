Corona virüs kurallarına uymadılar kumar masası kurdular! 70 bin TL ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde ihbar üzerine bir eve operasyon gerçekleştirildi. Kumar oynandığı tespit edilen evi takibe alan polis ekipleri kumar oynandığı sırada eve girerek 19 kişiyi gözaltına aldı.

Aynı odada bulunan 19 şahsa sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında her bir kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 19 şahsa toplamda 70 bin 875 TL idari para cezası uygulanırken ikamet sahibi E.E.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulandı.