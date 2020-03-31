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31.03.2020 - 14:53 | | DHA

Corona virüs nedeniyle canına kıydı!

Kütahya’da corona virüs korkusu nedeniyle daha önce kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan Hatun G., tedavisinin tamamlanmasının ardından döndüğü evinde dün gece pencereden atlayarak intihar etti.

Corona virüs nedeniyle canına kıydı!

100’ncü Yıl Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan mimar Hatun G., geçen 25 Mart’ta corona virüs korkusuyla kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. İtfaiye ve polis ekiplerince kurtarılan Hatun G., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Midesi yıkanan Hatun G., ifadesinde corona virüs haberlerinin psikolojini bozduğunu, virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini söyledi. Hatun G., “Ne yaptığımı hatırlamıyorum, corona virüs haberleri psikolojimi bozdu” diye ifade vermişti.

ODASININ PENCERESİNDEN ATLADI

Tedavisinin ardından evine taburcu edilen Hatun G., dün gece yarısı odasının penceresinden aşağı atladı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatun G.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

Corona virüs sebebiyle karantinadaki umrecilerden bazıları evlerine dönüyor!Isparta'da umre dönüşü corona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öte yandan Kayseri'de, umre dönüşü corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.
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