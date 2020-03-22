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22.03.2020 - 19:04 |

Corona Virüs ölü - vaka sayısı kaça çıktı? (22 Mart Pazar) Çin, İtalya, İspanya, Fransa koronavirüs ölüm oranı kaça yükseldi?

Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek dünya genelinde 318 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüs nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği oldukça merak ediliyor.. Hastalığa yakalanan 96 binden fazla kişinin sağlığına kavuştuğu Corona Virüs ölüm sayısı ve oranını derledik. İşte son olarak ülkemizde de 395 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...

Corona Virüs ölü - vaka sayısı kaça çıktı? (22 Mart Pazar) Çin, İtalya, İspanya, Fransa koronavirüs ölüm oranı kaça yükseldi?

İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (22 MART CANLI)

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 261’e çıktı.

İtalya'da ise ölü sayısı 4825'e ulaştı.

İran'da 1685, İspanya'da 1753, Fransa'da 562, İngiltere'de 243, Güney Kore'de ise 104 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 13,674 kişi virüsten hayatını kaybettti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Vaka sayısı: 947, ölüm sayısı: 21...

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

Hastanede dehşet saçmıştı! Karar verildiMaltepe’de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
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