Corona virüs salgını nedeniyle İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi

İçinde 349 yolcunun olduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, yerel saatle 11.40'ta (13.40) Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan hareket etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, özel sefere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta uçuşların durdurulmasından sonra İngiltere'de kalan öğrencilerden Türkiye'ye dönmek isteyen yaklaşık bininin 24 Mart'ta gönderildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir organizasyon yapıldığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu defa, halen bu ülkede geçici statüde öğrenci ya da turist veya geçici vizeli iş insanı, TIR şoförü, işçi konumunda olup da son bir aydır bize başvuruda bulunan vatandaşlarımızın, mübarek ramazan ayında memlekette olabilmelerini teminen, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülke için başlatılan organizasyonla ülkemize götürülmeleri sağlanmaktadır. Bu organizasyon için Londra Büyükelçiliğimiz, Londra ve Edinburg Başkonsolosluklarımız, THY Londra ofisiyle koordineli biçimde aralıksız mesai yürütmektedir. Vatandaşlarımız da memnuniyetlerini ifade etmektedir."

"RAMAZAN BAYRAMI'NI DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN SAYESİNDE AİLEMİZİN YANINDA GEÇİRECEĞİZ"

14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacak yolcular da dönebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Southampton Üniversitesi öğrencisi Emre Eseceli, yaptığı açıklamada, 24 Mart'taki özel seferleri kaçırdıklarını belirterek, "Sonrasında konsolosluğa başvurarak tahliye edilmek istediğimi belirttim. Başta Londra'daki büyükelçiliğimizin kıymetli diplomatları olmak üzere devlet büyüklerimizin tamamından Allah razı olsun. Ramazan Bayramı'nı onların sayesinde ülkemizde, ailemizin yanında geçireceğiz." dedi.

İNGİLTERE'DEN DÜN DE BİR SEFER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirildiğini de belirtmişti.