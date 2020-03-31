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31.03.2020 - 14:36 |

Corona virüs sebebiyle Kayseri'de karantina altında olan umreciler tahliye edildi

Umre dönüşü Kayseri'nin Talas ilçesindeki yurtta gözlem altına alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlanırken, 60'ının gözlem süresi uzatıldı.

Corona virüs sebebiyle Kayseri'de karantina altında olan umreciler tahliye edildi

Geçen 16 Mart'ta umreden dönenlerden 252'si, koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas'ta Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci dün dolan 252 kişiden 60'ı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek gözlem süreleri uzatıldı. Kalan 192 kişinin ise son yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün tahliyelerine başlandı. Umreden dönen vatandaşlar, valizleriyle yurttan çıkarak otobüslere bindi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde otobüslere binen vatandaşlar, evlerine gönderildi. Tahliyenin gün boyu devam edeceği belirtildi.

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