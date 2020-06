9 Haziran Corona virüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? Bakan Koca...

Dünya genelinde 7,5 milyon, ülkemizde de 170 binden fazla vatandaşımıza bulaşan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son durumu açıklıyor. Saat 20:00 sularında açıklanacak son durum öncesi 8 Haziran Pazartesi günkü can kaybı ve vaka sayısını haberimiz içeriğinde bulabilir, bugünün sonuçlarına ise açıklanır açıklanmaz ulaşabilirsiniz..



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(8 MAYIS PAZARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 39.361



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 989



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.411

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.377.454



TOPLAM VAKA SAYISI: 171.121



TOPLAM CAN KAYBI: 4.711



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 141.380