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09.06.2020 - 17:54 |

9 Haziran Corona virüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? Bakan Koca...

2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve Mart ayından beri ülkemizde de etkisini gösteren corona virüs ile ilgili son durum tablosu her gün merak konusu oluyor. Peki bu akşamki açıklamalar öncesi corona virüste son durum nasıl?

9 Haziran Corona virüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? Bakan Koca...

Dünya genelinde 7,5 milyon, ülkemizde de 170 binden fazla vatandaşımıza bulaşan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son durumu açıklıyor. Saat 20:00 sularında açıklanacak son durum öncesi 8 Haziran Pazartesi günkü can kaybı ve vaka sayısını haberimiz içeriğinde bulabilir, bugünün sonuçlarına ise açıklanır açıklanmaz ulaşabilirsiniz..

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(8 MAYIS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 39.361

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 989

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.411

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.377.454

TOPLAM VAKA SAYISI: 171.121

TOPLAM CAN KAYBI: 4.711

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 141.380


9 Haziran Corona virüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi Bakan Koca...




















 

Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildiKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, corona virüsün genomu analiz edildi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.
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