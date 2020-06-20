Corona virüs tedavisi gören öğrenciler önlemler altında LGS'ye girdi

Corona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün saat 09.30’da başladı. Sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, maske kuralına özen gösterdi. 8. sınıf öğrencileri okulun içine sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alındı. Öğrencilerin mevcut maskeleri çıkarılarak yeni maske takmaları sağlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde okullarda oturma düzenleri sağlandı. Okulun girişindeki görevliler, maske, eldiven ve siperlik takarak önlemlerini aldı.

Corona virüs pozitif öğrenciler için özel önlemler alındı

2 oturumda gerçekleştirilen sınav saat 12.50 itibariyle sona erdi. Sınavın bitmesiyle öğrenciler okullarından çıkarak kendilerini okulun bahçesinin dışında bekleyen velilerinin yanına gitti. Ayrıca sınava giren corona virüs pozitif öğrenciler için Sağlık Bakanlığı tarafından özel önlemler alındığı görüldü. Corona virüs pozitif olan öğrenciler, Sağlık Bakanlığının özel araçları ve ambulanslarla evlerinden alınarak sınava girecekleri Kartal Gürbüz Bora İlkokuluna getirildi.

Öğrencilere burada tulum giyen sağlık çalışanları da eşlik etti. Öğrenciler okullara teker teker sırayla alındı. Korona virüs pozitif olan öğrencilerin okulda kendilerine ayrılan farklı bölümlerde tek başlarına sınava girdiği ve diğer öğrencilerden farklı giriş ve çıkışları kullandıkları öğrenildi. Sınavın ardından öğrenciler tekrar araç ve ambulanslarla evlerine bırakıldı. Öte yandan, sınav giriş ve çıkışlarında yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Adıyaman'da corona virüs tedavisi görenler ambulanslarla sınava geldi

Adıyaman'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.

Alınan bilgiye göre, sınav öncesinde kentteki corona virüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Bu kapsamda, hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina altında bulunan öğrencilerden Aydın Bekmezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur." dedi.