Corona virüs tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu edildi

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde (ÇAGEM), yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi.

Bir kadın hasta ise doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice Teyze maskeni takar mısın?" diye seslenmesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından çıktı. Sağlık çalışanları taburcu edildiğini söyleyerek hastayı alkışlarla uğurladı. Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

73 VE 54 YAŞINDAKİ 2 HASTA DA ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

Bafra Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkek hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. Sağlığına kavuşan 2 kişi, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin servis koridoru kapısında uğurladığı 2 kişi, tedavi ve özverili çalışma için teşekkür etti.

Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, "Teyzemiz ve ağabeyimize, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. 14 gün boyunca hastanemizdeki tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz ile birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Teyzemiz ve ağabeyimiz, 14 gün boyunca hastanemizde kalarak corona virüsü yendi. Yine hastalarımız evinde de gerekli tedbirleri alarak, corona virüse yakalanmamak için mücadelesini sürdürecektir" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Yaşlı kadın ise iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah tüm doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden razı olsun" diye konuştu.

54 yaşındaki erkek hasta da "Allah tüm doktorlarımızdan, hemşirelerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.