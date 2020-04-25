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25.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Corona virüs testi böyle yapılıyor! ‘PCR testiyle tarama olmaz’

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, corona virüsün tespitinde kullanılan testlerle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı.

Corona virüs testi böyle yapılıyor! ‘PCR testiyle tarama olmaz’
AYKUT YILMAZ Ankara

Meşe, “PCR testlerinin Kovid-19 ile uyumlu bulgu ve belirtileri olmayan kişilerin taranması amacıyla kullanımı önerilmemekte” dedi. SARS-CoV-2’nin etken olduğu Kovid-19’un laboratuvar tanı yöntemlerini paylaşan Meşe, koronavirüs testleriyle ilgili soruları da şöyle cevapladı:

- PCR(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi nedir?

Hastadan alınan klinik örneklerde virüse ait nükleik asitleri tespit eden ve Kovid-19’un tanısını kesinleştiren testlerdir.

- Kimlere PCR testi yapılmalıdır?

Kovid-19 ile uyumlu bulgu ve belirtileri olan kişilere PCR testi yapılır. PCR testlerinin Kovid-19 ile uyumlu belirtileri olmayan kişilerin taranması amacıyla kullanımı önerilmemekte.

- Ne zaman yapılmalıdır?

Kovid-19 ile uyumlu belirtiler gelişmesi ve başka bir nedenle açıklanamaması halinde hastaların üst veya alt solunum yollarından örnek alınır.

- Nerede yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarda çalışılmakta.

-  Nasıl yapılır?

Hastanın boğaz ve burunlarından özel çubuklarla alınan sürüntü örnekleri veya alt solunum yolu örnekleri virüs taşıma ortamı denilen özel sivilar içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir.

- Test yapılırken nelere dikkat etmeli?

Güvenilir test sonucu için uygun zamanda, doğru yerden örnek alınması gerekli.

Hızlı antikor testleri nedir?

SARS COV-2’ye karşı oluşmuş antikorları herhangi bir cihaza gerek kalmadan saptayan genellikle çubuk/kaset formatında kısa süre içersinde (genellikle 15 dakikadan kısa) saptayan testlerdir. Ancak şu an için duyarlılık ve özgüllükleri düşüktür ve negatif test sonuçları hastalığı dışlatmaz.

Hızlı antijen testleri nedir?

Hastadan alınan solunum yolları örneklerinde SARS COV-2’ye özgü proteinlerin (antijen) saptanması için kullanılırlar. Şu an için hastalığın tanısında kullanılabilmeleri için sağlık otoritelerince öngörülen gerekli performans kriterlerini karşılayan testler henüz bulunmamakta. Bu nedenle henüz tani amacıyla kullanılmaları önerilmemektedir.

Serolojik test ne demek?

Kovid-19 sırasında kişide virüse karşı oluşan antikor cevabını (IgM ve IgG antikorlarini) araştırmak için yapılan testlerdir.

Kimlerde bu test uygulanabilir?

Özellikle PCR testi negatif enfekte bireylerde izlem sürecinde tanı konmasına destek amacıyla kullanılır. Akut dönemdeki hastaları teşhis etmek için tek başına serolojik testler kullanılmaz. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta, erken dönemde yani vücudun virüse karşı henüz antikor üretmediği dönemde (genellikle ilk 7-10 gün) test negatif sonuçlanmaktadır. Doğrulanmış vakayla temas etmiş ve hastalık belirtileri ve bulguları gelişmemiş kişilerde antikor gelişim süreci izlenebilir. Geçirilmiş enfeksiyonların tespitinde kullanılır. Bölgesel ve/veya ulusal ölçekte enfeksiyonu geçirmiş olanların belirlenmesi için yapılacak seroprevalans çalışmalarında kullanılır.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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