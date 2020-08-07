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07.08.2020 - 18:33 | | DHA

Corona virüs testi için sıraya girdiler, sosyal mesafeyi unuttular

Kayseri'de yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, corona virüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Corona virüs testi için sıraya girdiler, sosyal mesafeyi unuttular

Kayseri'de aralarında yakınlarına Covid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyenlerin bulunduğu çok sayıda vatandaş, merkez Melikgazi ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'na geldi. Koronavirüs testi yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi.


Corona virüs testi için sıraya girdiler, sosyal mesafeyi unuttular


Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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