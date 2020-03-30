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30.03.2020 - 10:06 | | AA

Corona virüs testinden kaçan kadın yakalandı

Adana'da, bir rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılmasına karar verilince kaçan kadın, polis tarafından yakalanıp sağlık ekiplerince tekrar hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir rahatsızlığı bulunan kadın Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakınıyla geldi.

Burada, Covid-19 testi yapılmasına karar verilen kadın, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.

Hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.

Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Corona virüs testinden kaçan kadın yakalandıAdana'da, bir rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılmasına karar verilince kaçan kadın, polis tarafından yakalanıp sağlık ekiplerince tekrar hastaneye götürüldü.
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