Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!

Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.