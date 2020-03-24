MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!
ABONE OL
24.03.2020 - 14:27 | | DHA

Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!

Bakırköy'de corona virüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların salgının bulaşmaması için  en az 1 metre olan  mesafe kuralına  uymadıkları görüldü.

Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!

Çok sayıda vatandaş  test yaptırmak için  İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için  en az 1 metre olan  mesafe kuralına  uymadıkları görüldü.

Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!

Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber