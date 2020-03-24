24.03.2020 - 14:27 | | DHA
Corona virüs testine geldiler, mesafe kuralına uymadılar!
Bakırköy'de corona virüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.
Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.