Corona virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hayatı oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün açıkladığı güncel durumu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 NİSAN PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556



TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135



TOPLAM CAN KAYBI: 356







