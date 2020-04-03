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03.04.2020 - 01:10 |

Corona virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Corona virüs ile ilgili heyecanlı araştırmalar devam ediyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında corona virüsün ülkemizde kaç kişide ve nerelerde görüldüğü soruları yer alıyor. İşte son olarak 2 Nisan Perşembe günü açıklanan güncel corona virüs sayıları...

Corona virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hayatı oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün açıkladığı güncel durumu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(2 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM CAN KAYBI: 356

Corona virüs Türkiyede kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları


1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

Corona virüs Türkiyede kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları



Corona virüs Türkiyede kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları



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