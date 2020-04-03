03.04.2020 - 01:10 |
Corona virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (2 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları
Corona virüs ile ilgili heyecanlı araştırmalar devam ediyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında corona virüsün ülkemizde kaç kişide ve nerelerde görüldüğü soruları yer alıyor. İşte son olarak 2 Nisan Perşembe günü açıklanan güncel corona virüs sayıları...
Corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hayatı oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün açıkladığı güncel durumu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(2 NİSAN PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 125.556
TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135
TOPLAM CAN KAYBI: 356
1 NİSAN SON DURUM
İSTANBUL: 8.852
İZMİR: 853
ANKARA: 712
KONYA: 584
KOCAELİ: 410