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26.03.2020 - 18:11 |

Corona Virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, ölü (vaka) sayısı kaç oldu? (26 Mart) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 25 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel sayılar...

Corona Virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, ölü (vaka) sayısı kaç oldu? (26 Mart) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (25 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

ACI HABER: 59. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 59'a ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 2433, can kaybı 59...

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? (26 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam saat 22:00'den sonra açıklama yapması bekleniyor...

Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağıHindistan'da corona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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