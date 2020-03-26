Corona Virüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, ölü (vaka) sayısı kaç oldu? (26 Mart) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (25 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:



SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.



ACI HABER: 59. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 59'a ulaştığını açıkladı.



TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 2433, can kaybı 59...



FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? (26 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam saat 22:00'den sonra açıklama yapması bekleniyor...



