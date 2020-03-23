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23.03.2020 - 09:28 | | DHA

Corona virüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye rağmen kapatılmayan kahvehane ve alkollü mekan, zabıta tarafından mühürlendi.

Corona virüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'corona virüs tedbirleri' kapsamında gönderdiği ek genelge ile 16 Mart saat 00.00 itibariyle, 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulduğunu bildirdi. Genelge ile Türkiye'nin her yerindeki kafeteryalar, restoranlar, nargile kafeler ve kahvehaneler kapandı.

Keşan'da polis ve zabıta ekipleri, genelge kapsamında kalan iş yerlerini denetledi. Denetimde, Büyük Cami ile Yeni Mescit mahallelerindeki 1 kahvehane ile 1 alkollü mekanın müşteri aldığı belirlendi. Sahipleri hakkında savcılık soruşturma başlatılırken, 2 iş yeri 'Hıfzısıhha kurulu kararlarına muhalefet' gerekçesiyle mühürlendi. İş yeri sahiplerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

 

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