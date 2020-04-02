Corona virüs vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de bugün kaça yükseldi? (2 Nisan) İl il canlı vaka sayısı! Hangi ilde (şehirde) ne kadar var?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(1 NİSAN ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 14.396



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2148



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 106.799



TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679



TOPLAM CAN KAYBI: 277



