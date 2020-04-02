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02.04.2020 - 18:16 |

Corona virüs vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de bugün kaça yükseldi? (2 Nisan) İl il canlı vaka sayısı! Hangi ilde (şehirde) ne kadar var?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...

Corona virüs vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de bugün kaça yükseldi? (2 Nisan) İl il canlı vaka sayısı! Hangi ilde (şehirde) ne kadar var?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(1 NİSAN ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 14.396

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2148

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  63

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 106.799

TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

TOPLAM CAN KAYBI: 277

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...

1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

Corona virüs vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiyede bugün kaça yükseldi (2 Nisan) İl il canlı vaka sayısı Hangi ilde (şehirde) ne kadar var



Corona virüs vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiyede bugün kaça yükseldi (2 Nisan) İl il canlı vaka sayısı Hangi ilde (şehirde) ne kadar var



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