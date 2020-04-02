Corona virüs vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de bugün kaça yükseldi? (2 Nisan) İl il canlı vaka sayısı! Hangi ilde (şehirde) ne kadar var?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(1 NİSAN ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 14.396
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2148
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 106.799
TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679
TOPLAM CAN KAYBI: 277
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...
1 NİSAN SON DURUM
İSTANBUL: 8.852
İZMİR: 853
ANKARA: 712
KONYA: 584
KOCAELİ: 410