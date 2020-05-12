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12.05.2020 - 10:13 | | DHA

Corona virüs vaka sayıları azaldı ama... İşte son hali!

Rize’de, corona virüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasında ise Rize'nin güncel hali haritaya böyle yansıdı.

Corona virüs vaka sayıları azaldı ama... İşte son hali!

Rize’de, corona virüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlada ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı. Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.

Corona virüs vaka sayıları azaldı ama... İşte son hali

VALİ YARDIMCISI: REHAVET OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİK

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran son 2 aydır salgınla çok ciddi bir mücadele yürüttüklerini belirterek, vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi. Dalkıran, "Özellikle son günlerde havaların düzelmesi ve ilimizdeki vaka sayılarının azalması ile beraber bir rehavet oluştuğunu gözlemlemeye başladık. Bu rehavetle ilgili de tabii ki vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı noktalarda afişler astık ve üzerine yazdığımız yazılarla salgının bitmediğini ve dikkatli davranmaları konusunda onları uyarıyoruz, 'evde kal' çağrılarımızı sürdürüyoruz. Oluşan bu rehavetin ortadan kalkması için polislerimizde cadde ve sokaklarda kalabalığın yoğunlaştığı noktalarda vatandaşlar uyarıyorlar” dedi.

Corona virüs vaka sayıları azaldı ama... İşte son hali

VATANDAŞLARDAN 'İŞİM VAR' MAZERETİ

İşi olduğu için dışarı çıktığını belirten Muammer Kart, “Havalar düzeldi. Vatandaşlar çay hasadı için gübre alacak, işleri var, iftar alışverişine gidecek, dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Diğer günlere göre bugün biraz daha kalabalık aslında, tehlikeli bir şey ama ne yapacağız. Evden çıkmayın diyorlar ama işin oluyor mecbur çıkıyorsun” dedi.

İlkay Fatma Koyuncu da “Bence sokağa çıkmak çok sakıncalı, insanlar bilinçsiz davranıyor. Sanki müjde bekliyormuş gibi beklediler sokağa döküldüler” diye konuştu.

Ali Sarı ise “Yaklaşık 50 gündür 2-3 kere dışarıya çıktım, oda banka işleri oluyor mecbur kalıyorum çıkmaya. Sokaklar çok kalabalık bu corona virüs bir tek bana mı geliyor? Sokaktakilerin corona diye bir hastalıktan korkusu yok galiba. Şöyle bir ay daha kısıtlı geçirelim bakalım ondan sonra ne olacak” ifadelerinde bulundu.

 

Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde koronavirüs sonrası anahtarsız tatilHaziran ayından itibaren müşteri kabul etmeye hazırlanan Antalya'daki 5 yıldızlı oteller, corona virüs önlemlerini hayata geçiriyor. Otel odalarında artık anahtar kullanılmayacak. Bütün elektronik işlemler müşterinin cep telefonuna yüklenen QR kodla yapılacak. Sahil ve havuzlardaki şezlonglar ile restoranda da sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapılacak.
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