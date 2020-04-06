MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüs yasaklarının ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma...
ABONE OL
06.04.2020 - 08:58 | | DHA

Corona virüs yasaklarının ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma...

Corona virüsle mücadele kapsamında toplu taşımada 'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü.

Corona virüs yasaklarının ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti. Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Altunizade Metrobüs Durağı'nı kullanan bir vatandaş," Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da fırtına etkili oluyorİstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman?

Survivor eleme adayları kimler, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Birleşme partisi ne zaman?

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske başvuru formu ekranı! Kimlere kaç tane verilecek?

E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske başvuru formu ekranı! Kimlere kaç tane verilecek?

Sıradaki Haber