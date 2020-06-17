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17.06.2020 - 12:34 | | DHA

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilervirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de corona virüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilervirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.  Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi.

Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi.

Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilervirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.
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