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20.03.2020 - 13:59 | | İHA

Corona virüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler

Corona Virüs salgını tehdidine karşılık yapılan uyarıların ve toplu şekilde insanların oturduğu kahvehaneler, kafelerin kapanmasına rağmen vatandaşlar parklarda buluşmaya devam ediyor. Seyyar çay satan satıcıdan çay alıp içenler sohbet ediyorlar.

Corona virüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarıları yapıldı. Yapılan uyarılar ve kapatılan kafe, çay bahçesi, kahvehanelere rağmen Avcılar'da vatandaşlar parklarda toplanmaya başladı. Özellikle 60 yaş üstü vatandaşlar parklarda banklarda oturup seyyar satıcıdan çay kahve satın alarak sohbet ediyorlar. Kendilerinin korktuğunu ama yine de bir araya geldiklerini ifade eden vatandaşlar önlem alıyoruz dedi. Öte yandan, ilçe meydanlarında bulunan camilerden öğlen namazının ardından sık sık anonslar yapılarak vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldığı görüldü.

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat ettiİngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum dedi.
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