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03.05.2020 - 11:00 | | DHA

Corona virüse karşı ilginç yöntem! Kimseyi içeri almıyor

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Sekmen, corona virüse karşı ilginç bir önlem aldı. Sekmen, evinin kapısına "Korona nedeniyle içeri girmek yasaktır" yazısı astı.

Corona virüse karşı ilginç yöntem! Kimseyi içeri almıyor

Corona virüs'ün Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından yurt genelinde çeşitli önlemler alındı. Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan Mehmet Sekmen, alınan tedbirlere destek olmak ve kendilerini corona virüsten korumak için misafir kabul etmeme kararı aldı. Bu kararı da evin giriş kapısına astığı, "Corona nedeniyle içeri girmek yasaktır" yazısı ile duyurdu.

Kimsenin içeriye girmemesi için evin giriş kapısına uyarı yazısı astığını belirten Sekmen, "Tanıdığım ve davet ettiğim misafirler dışında kimseyi eve kabul etmiyorum. Ama rastgele kimse içeri giremez. Yazıyı gören içeri girmiyor. Bende kendimi bu şekilde karantinaya aldım. Corona virüs'ün ilk başladığı günlerde yazıyı yazarak kapıya astım" dedi.

 

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