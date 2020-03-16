Son dakika... Corona virüse karşı önlemler! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Son dakika I Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip corona cirüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir.

Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.

Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

(Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi kararı)

Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

(Umreden dönen vatandaşların sayısı)

Umrecilerimizden hepsi geldi dün itibarıyla. En son gelenler 6 bin kişi civarında idi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu karar ile karantina uygulaması başladı.

(Umre dönüşü Corona virüs tespit edilen vatandaş ülkeye ne zaman giriş yaptı?)

Kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Bu konuşları Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. Giriş tarihini de şu an ben bilemiyorum.

(Suudi Arabistan'da Türk umreci var mı?)

390 civarında şirketlere ait umrecinin bugün buraya intikal edeceğini biliyoruz. Tabi onlar da karantinaya alınacaklar.

Cemaatle namaz kılınmayacak. Cuma namazı zaten kılınmayacak. Dolayısıyla bir Müslüman kardeşimiz caminin yakınındaysa ferdi olarak camiye gidebilir namazını kılabilir. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak münferiden kılınacak.