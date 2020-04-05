MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüse karşı sıra dışı önlem! Fırına atıyor...
ABONE OL
05.04.2020 - 16:04 | | AA

Corona virüse karşı sıra dışı önlem! Fırına atıyor...

Siirt'te bir fırıncı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

Corona virüse karşı sıra dışı önlem! Fırına atıyor...
Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor
Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor
Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor
Haberin Tüm Fotoğrafları

Bahçelievler Mahallesi'nde fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, corona virüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika ısıtıyor.

Paranın bu yöntemle dezenfekte olduğuna inandığını dile getiren Kasar, "Elimizden geldiğince iş yerini dezenfekte ediyoruz. Her gün müşterilerden aldığımız madeni paraları tepsinin içindeki suya bırakıyoruz ardından fırında ısıya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içindeki bozuk paralar dezenfekte edildikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bu yöntemle tepsideki madeni para buharla dezenfekte oluyor." ifadelerini kullandı.

Corona virüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı'dan diğer hastalara umut verici paylaşımCorona virüse yakalanan ve 2 gün önce taburcu olan 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, corona virüse yakalanan hastalara umut olması için bir video yayınladı. Prof. Dr. Sarı videoda, “Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MSB duyurdu! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu! Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

YÖK Başkanı Saraç açıkladı! Eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

YÖK Başkanı Saraç açıkladı! Eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

Sıradaki Haber