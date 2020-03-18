18.03.2020 - 16:20 | | DHA
Corona virüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, corona virüse karşı geliştirdiklerini belirttiği "Türk Işın Tedavi Sistemi" için Sağlık Bakanlığı'na klinik araştırma başvurusunda bulunduklarını açıkladı.
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, corona virüse karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçlar elde edildiğini kaydettiği 'Türk Işın Tedavisi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Dinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türk Işın Tedavi Sistemi' için Sağlık Bakanlığı'na klinik araştırma başvurusu yaptıklarını duyurdu. Bakanlık onay verirse üretilen milli tıbbi cihaz klinik araştırmalara başlayacak.
Raşit Dinç sürecin Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yürütüldüğünü ifade ederek çalışmalara katılan tüm bilim insanlarına teşekkür etti.
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