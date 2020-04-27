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27.04.2020 - 14:02 | | DHA

Corona virüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım corona virüse yakalandı. Yıldırım 27 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Corona virüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yıldırım'ın yapılan corona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti.

Polis memuru Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedilecek.

Hint polisi yasağa uymayanları sözde coronalı hastanın bulunduğu ambulansa bindirildiHindistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza vermek için ilginç bir yönteme başvuran Hint polisi, 3 kişiyi sözde corona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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