Corona virÃ¼se yakalanan Temel Kotil'den iyi haber

Sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klayan ve Ankara'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine kaldÄ±rÄ±lan TUSAÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kotil'den sevindirici haber geldi. Solunum yollarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ± nedeniyle tedavisi yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine devam eden Kotil, normal servise alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na mail yoluyla aÃ§Ä±klamada bulunan Temel Kotil, "21 AÄŸustos 2020 tarihinde Covid 19 testimin pozitif olduÄŸunu sizlerle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. Hastanede gÃ¶zetim altÄ±nda geÃ§irdiÄŸim 19 gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan bugÃ¼n Allah'Ä±n izniyle yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinden normal kontrolÃ¼mÃ¼n yapÄ±lacaÄŸÄ± servise geÃ§miÅŸ bulunuyorum" dedi. Â Â

'UÃ‡AÄžIMIZIN HANGARDAN Ã‡IKIÅžINA TANIKLIK EDECEÄžÄ°Z'Â

TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile birlikte en kÄ±sa zamanda yeniden bir arada olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kotil, " Birbirimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§ ile Ã¼lkemize ve savunma sanayimize verdiÄŸimiz katkÄ±larÄ± artÄ±racak, 18 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip UÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n hangardan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na hep birlikte tanÄ±klÄ±k edeceÄŸiz. Pandemi nedeniyle zor gÃ¼nlerden geÃ§tiÄŸimiz bugÃ¼nlerde sizlerin de sevdikleriniz ve kendiniz iÃ§in tedbiri elden bÄ±rakmamanÄ±zÄ± bir kez daha rica ediyorum. Bu vesile ile tÃ¼m hastalara acil ÅŸifalar diliyorum. SaÄŸlÄ±cakla kalÄ±n" diye bir bilgi notu paylaÅŸtÄ±.Â

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