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13.04.2020 - 19:54 | | DHA

Corona virüsle doğdu... Hastalığı yendi

Bingöl'de, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı.

Corona virüsle doğdu... Hastalığı yendi


Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

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