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18.03.2020 - 17:43 | | DHA

Corona virüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 55 sosyal medya hesabına soruşturma

Sosyal medya üzerinden corona virüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

Corona virüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 55 sosyal medya hesabına soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden corona virüs ile ilgili provokatif paylaşımda bulunan hesapları incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda İstanbul'da 28, diğer illerde 23, yurtdışında ise 4 provokatif paylaşım yapan hesap tespit edildi. Sosyal medya üzerinden corona virüs ile ilgili provokatif paylaşım yapan 55 hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

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