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21.03.2020 - 16:27 | | AYKUT YILMAZ

Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu! Corona virüsle mücadele yeni dönem... 15 dakikada sonuç verecek

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı duyurdu! Corona virüsle mücadele yeni dönem... 15 dakikada sonuç verecek

Son dakika haberine göre,Sağlık Bakanlığı virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık, şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık yeni corona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra, 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti. 15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek, güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

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