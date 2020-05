Corona virüsle savaşta doğru strateji başarı getirdi

Corona virüsle mücadelede yeni vaka sayısında düşüş yaşanırken iyileşen hasta sayısının her geçen gün artması Türkiye'nin bu süreçte doğru strateji izlendiğini göstermiş oldu.

Özellikle başta anamuhalefet partisi CHP olmak üzere çeşitli kesimlerden gelen "Genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi" yönündeki taleplere de gerek olmadığı ortaya çıktı. Virüsle mücadelede gelinen noktayı değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "En önemli mesele şu, bu süreçte 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilerek riskli grup çok güzel saklanıp korundu. 20 yaş altı için de yasak getirilince bulaşma açısından da çok başarılı bir strateji izlenmiş oldu" dedi.

YASAK ETKİLİ OLDU

Yasaklı gruptan çok fazla hasta olmadığını kaydeden Pullukçu, "Diğerleri zaten öyle ya da böyle iyileşiyorlar. Hafta sonu yasakları da etkili oldu, yoksa sıcakta içeride kimse durmazdı. Hafta içi de insanlar işlerine güçlerine gittikleri için çok yakın temas engellenmiş oldu" ifadelerini kullandı. Şu an vaka sayısı açısından platoya geçildiğini ve Mayıs ortasından itibaren vakada düşüş başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Pullukçu, "Tabii en büyük tehlike rehavet. 'Nasıl olsa her şey düzeliyor, toparlanmaya başladık' deyip her şeyi salıverirsek o sayılar tekrar artmaya başlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu

DIŞARIDAN SÖYLEMEK KOLAY

Şahsi olarak genel sokağa çıkma yasağına başından beri karşı olduğunu söyleyen Pullukçu, şöyle devam etti:

"Tamam yasak ilan edelim de ne kadar süre edeceğiz? Bakın İtalya'da insanlar 2 aydır dışarı çıkamıyor. Ne kadar süre bunu yapabileceksiniz? İnsanlara işini gücünü bıraktıracaksınız, bunları desteklemek gerekecek, bunlar kolay şeyler değil. Yönetici olmayınca dışarıdan söylemek kolay. Ben genel yasağı savunanlara aynen şunu söylüyorum, 'Bekara karı boşamak kolay gelir.' O da yapılsın bu da yapılsın. Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, 100 bin test yapılsın, herkese tarama yapılsın... Ben bunu söylerim çok rahat ama bir de bu işin gerçek yanı var. Hayat böyle işlemiyor maalesef. Neticede şu anki rakamlar da bunun doğru olmadığını gösterdi. Çok da güzel tedbirler oldu."

'VAKA AZALDI RUTİNE DÖNÜŞ BAŞLADI'

Şu an vaka sayısında ciddi bir azalma olduğunu ve hastanede çok sayıda boş yatak bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, bu süreçte muayene hizmeti verilemeyen Kovid-19 dışı hastaların sorunlar yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Artık normal klinikler de çalışmaya başlayacaklar. Bu da Mayıs'ın ortalarında olacak. Şu an gelen hasta sayısı çok azaldı. Hatta ben rutin hastalara da yavaş yavaş bakmaya başladım. Çünkü artık normale dönmemiz gerekiyor. Bu hastalar dışarıda nerede bakılacaklar şaşırıyorlar. Mesela görmeden ilaç yazıyoruz bu çok riskli bir durum. Hayat devam ediyor ve biz bu hastalarımızı daha fazla erteleyemeyiz."

Yeni Asır