MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüslü işçiler Van’a giderken Bolu’da yakalandı!
ABONE OL
25.06.2020 - 12:52 | | İHA

Corona virüslü işçiler Van’a giderken Bolu’da yakalandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İstanbul’dan Van’a gelen minibüsün içerisinde corona virüslü şahısların bulunduğu ihbarını değerlendirerek, hasta vatandaşların Van’a gelmeden Bolu’da hastaneye yatırılmasını sağladı.

Corona virüslü işçiler Van’a giderken Bolu’da yakalandı!

İstanbul’da bir şirkette çalışan 16 işçiyi taşıyan minibüs, Van’ın Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi’ne gelmek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce Van’a gelmeye hazırlanan bir işçi rahatsızlanınca, corona virüs testi yapıldı. Yapılan test pozitif çıkınca diğer işçilere de test yapıldı. Testi pozitif çıkan işçi hastaneye sevk edilirken, diğer işçiler 1 gün sonra çıkacak test sonuçlarını beklemeden minibüse binerek yola çıktı.

Ancak, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’a İstanbul’dan çıkan işçilerin Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi’ne geleceği yönünde ihbar yapıldı. Bu ihbarı değerlendiren Kaymakam Savar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte işçileri taşıyan minibüsle irtibata geçerek isim bilgilerinden test sonuçlarını öğrendi.

Yapılan araştırmada minibüste bulunan 5 işçinin daha testlerinin pozitif çıktığı tespit edilince, yol güzergâhındaki güvenlik birimlerine haber verildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu’nun Gerede ilçesinde gerekli tedbirler alınarak durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk ederken, diğer işçileri de güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul’a geri gönderdi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi yüksek teknolojili sistemlerle donatıldıSon teknolojiye sahip 5 görüntüleme cihazı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne teslim edildi. Türkiye’de bir kamu hastanesinde ilk kez kullanılacak bu yüksek teknolojili cihazlar, hastalara konforlu, hızlı ve sessiz hizmet sunmayı sağlayacak. Kapalı alan korkusu yaşayan hastalar için gelişmiş bir çözüm sunan teknoloji ile teşhis edilmesi zor olan birçok hastalık da kolayca teşhis edilebilecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüslü işçiler Van’a giderken Bolu’da yakalandı!

Corona virüslü işçiler Van’a giderken Bolu’da yakalandı!

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber