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16.05.2020 - 02:46 | | DHA

Corona virüslü olduğunu söyledi! Ortalığı birbirine kattı

Elazığ'da corona virüslü olduğunu ve karantinadan kaçtığını  söyleyen alkollü M.E., kendisine zarar vermek istedi. Polisin ikna ettiği M.E., hastaneye kaldırıldı.

Corona virüslü olduğunu söyledi! Ortalığı birbirine kattı

Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Meydanağzı Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olan  M.E., sokak ortasında kendisine zarar vermeye kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerine koronavirüslü olduğunu ve karantinadan kaçtığını söyleyen M.E., sosyal mesafe kuralına uyularak ikna edilmeye çalışıldı.

Uzun süren ikna çabaları sonuç verdi ve M.E. koruyucu elbiselerle yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Corona virüslü olduğunu söyledi Ortalığı birbirine kattı

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