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24.05.2020 - 20:07 | | AA

Corona virüste son durum! Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı.Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 156 bin 827 ve can kaybının 4 bin 340 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

"Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin son bir haftalık corona virüs tablosu

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Corona virüste son durum Bakan Koca: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (24 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu. Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 118 bin 694 oldu.
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