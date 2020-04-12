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12.04.2020 - 15:56 | | DHA

Corona virüsten hayatını kaybeden üniversiteli genç toprağa verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, corona virüs hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kılıçkaya'nın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Malatyalı olduğu öğrenilen Emircan Kılıçkaya, İstanbul'da toprağa verildi.

 

Sokağa çıkamayınca damlara çıktılarGaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar, evlerinin damında zaman geçirdi.
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