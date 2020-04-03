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03.04.2020 - 19:11 |

Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiye'de kaç kişiye virüs bulaştı? (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?

Bir süredir dünyanın ana gündem maddesi haline gelen ve milyonlarca vatandaşımızı da oldukça meraklandıran corona virüs ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ülkemizde 356 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsün ülkemizde neden olduğu vaka ve vefatlar ile ilgili merak edilenler gün be gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki şimdiye dek Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiye'de kaç kişiye virüs bulaştı?

Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiye'de kaç kişiye virüs bulaştı? (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?

Uzak doğu ülkesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Çin'in ardından birkaç içinde tüm dünyada görülen ve 55 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet veren Corona virüsü ile ilgili ülkemizde yaşananları bir araya getirdik. Peki Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye virüs bulaştı?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(2 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM CAN KAYBI: 356

Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiyede kaç kişiye virüs bulaştı (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak


1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiyede kaç kişiye virüs bulaştı (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak



Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiyede kaç kişiye virüs bulaştı (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak



MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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