Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiye'de kaç kişiye virüs bulaştı? (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?

Uzak doğu ülkesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Çin'in ardından birkaç içinde tüm dünyada görülen ve 55 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet veren Corona virüsü ile ilgili ülkemizde yaşananları bir araya getirdik. Peki Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye virüs bulaştı?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 NİSAN PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556



TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135



TOPLAM CAN KAYBI: 356







