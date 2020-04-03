03.04.2020 - 19:11 |
Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiye'de kaç kişiye virüs bulaştı? (3 Nisan CANLI) Sağlık Bakanı Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak?
Bir süredir dünyanın ana gündem maddesi haline gelen ve milyonlarca vatandaşımızı da oldukça meraklandıran corona virüs ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ülkemizde 356 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsün ülkemizde neden olduğu vaka ve vefatlar ile ilgili merak edilenler gün be gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki şimdiye dek Corona virüsten kaç kişi öldü, Türkiye'de kaç kişiye virüs bulaştı?
Uzak doğu ülkesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Çin'in ardından birkaç içinde tüm dünyada görülen ve 55 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet veren Corona virüsü ile ilgili ülkemizde yaşananları bir araya getirdik. Peki Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye virüs bulaştı?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(2 NİSAN PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 125.556
TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135
TOPLAM CAN KAYBI: 356
1 NİSAN SON DURUM
İSTANBUL: 8.852
İZMİR: 853
ANKARA: 712
KONYA: 584
KOCAELİ: 410