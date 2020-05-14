Corona virüsten öldü, eczanesinin önünde anıldı

Edirne’de eczacı Süreyya Zıpkınkurt, 28 Mart'ta corona virüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1’inci Murat Hastanesi’nde yapılan testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Zıpkınkurt, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Deneyimli eczacı, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nde meslektaşları tarafından unutulmadı. Zıpkınkurt için eczanesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Fahri Uygar Güler, virüs sürecinde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarına Allah’tan rahmet diledi. Güler, "Merkez heyetimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda 14 Mayıs’ta saat 14.00’te koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımız ve teknisyenlerimiz için saygı duruşu tertip etmiştik. Bunu her meslektaşımız kendi eczanesinde yapacaktı, ama biz çok yakın bir süreçte kaybettiğimiz Süreyya ağabeyimizin eczanesinin önünde bunu yapmayı ve onun anısını yâd etmeyi uygun gördük. Bu vesileyle kendisine ve diğer kaybettiğimiz meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" dedi.