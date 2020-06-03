Corona virüsü 12 kişiye böyle bulaştırmış!

Van'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ancak izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü, virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde yaşayan ve testleri pozitif çıkan otobüs şoförünün, filyasyon ekiplerince evinde karantinaya alındığı bildirildi.

Şoförün izolasyon kurallarına uymaması nedeniyle virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapılmıştır. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekipleri, bunun üzerine şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Yapılan testlerde ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide corona virüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesindeki apartman karantinaya alındı."

Açıklamada, şoförün, Gedikbulak Mahallesi'nde ziyaret ettiği kayınpederinin evinin de karantinaya alındığı belirtildi.

Van'da Kovid-19 vaka sayısının 503'e yükseldiği, 450 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedbir amaçlı karantinada olan kişi sayısı 70 bin. Tedbir amaçlı karantinası hala devam eden kişi sayısı da 19 bindir. Başkale ilçesine bağlı Örmetaş, Albayrak, Ekecek, Gedikbaşı mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi, Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi, Saray ilçesine bağlı Keçikayası, Kazlıgöl mahalleleri. Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 5 ev, Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalınağaç mahallelerinde karantina uygulaması devam etmektedir."

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiği ve normalleşme adımlarının atıldığı vurgulanan açıklamada, izolasyon kuralları ve yasakların ihlal edilmesi nedeniyle Kovid-19 vakalarının görüldüğü Van'da, tedbirlere uyulması istendi.