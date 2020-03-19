Corona Virüsü aşısı bulundu mu? Resmi açıklama yapıldı! - Korona Virüsü tedavisi nasıl yapılır, son durum nedir?

Çin İstanbul Başkansolosu Cui Wei CNN Türk'te corona virüsüyle ilgili olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Çin Corona Virüsü aşısını buldu mu?



ÇİN CORONA VİRÜSÜ AŞISININ BULDU MU?

"Şimdi aralıkta Çin'in orta şehri Wuhan'da bazı sebebi belirlenmeyen zatürre vakaları ortaları çıktı. 1 Ocak'ta merkez hükümeti bu mücadeleyi müdahleye girdi. Ocağın ortalarında ülke çapında bu mücadeleye başladı. Wuhan şehri 11 milyon nüfuslu şehir karantina içine girdi.

19 Mart'tan itibaren 40 bin olan tıp personelinin büyük kısmı dönmeye başladı. Bugün 19 Mart bu saate kadar Çin'deki 0 görüldü.

(Çin corona virüs aşısını buldu mu?)

Deneme Nisan'da ne zaman çıkacağı belirsiz

Daha doğrusu tecrübesini tercih etmek istiyorum. Epey tecrübe aldık ve uygulama tedbirleri aldık. Bütün bunları aşamalı biçimde dünya ile paylaşmıyoruz anında dünya ile paylaşıyoruz. Çok şeffaf bir şekilde DSÖ ile ve DSÖ'nün profesyonel sistemiyle bütün devletlerle bunları paylaşıyoruz.

Biz DSÖ memurlarına defalarca söyledik. Çin 1 ay kazandı, 2 ay kazandı dünya için... Böyle yapın diye ama maalesef devletler hazırlıksız yakalandı. Türk hükümeti bence çok iyi bir şekilde davrandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Çok iyi davrandı. çok sağlam şekilde tedbir alınması lazım. Alınmazsa yayılacak. Almış oldukları uygulamaları iyi davrandı.



CORONA VİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?



Covid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa covid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.