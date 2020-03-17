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17.03.2020 - 22:19 |

Corona Virüsü bedelli askerliği de vurdu! - MSB açıkladı: bedelli askerlik sevk ve celpleri ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüs ile ilgili bir son dakika açıklaması da Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Konuyla ilgili olarak bedelli askerlik yapmak isteyen adaylarını yakından ilgilendiren haberin ayrıntılarını bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan bedelli askerlik sevk ve celpleri ne zaman yapılacak

Corona Virüsü bedelli askerliği de vurdu! - MSB açıkladı: bedelli askerlik sevk ve celpleri ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Corona virüs önlemleri çerçevesinde birçok etkinlik, toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti. Son olarak bir erteleme kararı da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre bedelli askerlik yapacak vatandaşların celpleri, ileri bir tarihe ertelendi.

2020 YILINDA SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1. 2020 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ YAPACAK YÜKÜMLÜLERİN CELP VE SEVK İŞLEMLERİ İLERİDE BELİRLENECEK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ HUSUSLAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA DUYURULACAKTIR.

2. YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ALTI AYLIK HİZMETE TABİ ERBAŞ VE ERLERİN İŞLEMLERİ MEVCUT PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

3. BU DUYURU 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU’NUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildiBaşkentte, hazırladıkları sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünlerini piyasa sürmeye çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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