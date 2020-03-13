Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Korona Virüsü Türkiye'de nerede ortaya çıktı?

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan corona virüsteki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aynı temas içinde 3 yeni tanı daha koyduk. Vakalar tanımlı çevre içinde ifadelerini kullandı. Bakan Turhan ise, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır." şeklinde konuştu



CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum.





