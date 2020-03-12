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12.03.2020 - 22:25 |

Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korona virüsü Türkiye'de nerede yanıtı

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık BakanıFahrettin Koca'dan önemli bir korona virüsü hangi ilde görüldü cevabı geldi. İşte ayrıntılar...

Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan korona virüsü Türkiye'de nerede yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir son dakika açıklaması daha... Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Kritik toplantının ardından üç bakan ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Koca Corona Virüs'ün hangi ilde görüldüğü sorusuna "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum.

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